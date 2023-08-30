Каждый пятый житель большого города подрабатывает в свободное время Фото: Андрей АБРАМОВ

Больше половины молодых жителей крупных городов подрабатывают, чтобы не нуждаться в деньгах. Таковы результаты опроса, проведенного среди молодого населения городов-миллионников.

Среди опрошенных 58% хотят подрабатывать курьером, помимо своей основной работы или учебы. В этой работе молодых людей привлекает гибкий график, приобретение соответствующих навыков, желание лучше узнать город.

Оказывается, уже имеют курьерский опыт 16% молодых жителей больших городов. Такой способ получения дополнительного дохода выбирает 20% юношей и 12% девушек.

Больше всего молодых россиян имеют курьерский опыт в Москве (23%), в Казани меньше всего - 17%.

Регионы, где чаще подрабатывает молодежь:

Санкт-Петербург - 68%,

Москва - 66%,

Омск - 64%,

Нижний Новгород - 63%,

Ростов-на-Дон - 62%.

Цель подработки у большинства - накопить на крупную покупку. Этот вариант ответа выбирают 80% молодых людей. 71% работают дополнительно, чтобы иметь возможность оплачивать свои развлечения. А 65% хотят быть независимыми от родителей – 65%.

Это показало исследование Яндекс Доставки, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Ранее, сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели исследование и выяснили, с какими трудностями сталкивались россияне при поиске подработки. Самая популярная проблема — небольшая оплата труда, так считают 27% опрошенных. Кроме того, нет работы рядом с домом, отмечают 25%. Примерно 20% участников опроса сталкивались с мошенниками. Такие результаты имеются в распоряжении RT.