Гусев: системы РЭБ подавили беспилотник в Воронежской области Фото: REUTERS

Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник в Воронежской области. Об этом сообщил в среду, 30 августа, глава региона Александр Гусев.

«Сегодня днем в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолетного типа», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте работают специалисты.

Минобороны РФ сообщало, что ночью 30 августа пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России. По данным ведомства, три дрона были сбиты в Брянской области. Кроме того, третий за сутки беспилотный летательный аппарат был сбит в Калужской области, и второй за сутки – в Орловской.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал попытки атак украинских беспилотников по России. Он отметил, что президенту РФ Владимиру Путину оперативно докладывают о таком, а военные эксперты работают над тем, что не допустить подобное в будущем.