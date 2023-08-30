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НовостиПроисшествия30 августа 2023 12:12

В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт

Жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы, отметил губернатор региона
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт

В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт, сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников.

«Аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены. Жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы», – рассказал он видеообращении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

В результате атаки беспилотников гражданская инфраструктура не постарадала, ущерб в настоящее время оценивается, добавил Ведерников.

Ночью 30 августа 2023 года губернатор Псковской области Ведерников сообщил, что российские военные отражают атаку беспилотников в аэропорту Пскова.

По данным главы Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в атаке на аэропорт участвовали 20 украинских дронов.

После атаки БПЛА Росавиация сообщила об отмене восьми рейсов в аэропорту Пскова.