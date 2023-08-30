Авиалесоохрана: пожар в Геленджике вспыхнул из-за нарушения правил безопасности, фото: mpr_kk

Причиной возникновения лесного пожара в непосредственной близости от Геленджика названо нарушение правил пожарной безопасности. По опыту и статистике, первые подозрения всегда падают на человеческий фактор, о чём заявили в пресс-службе «Авиалесоохраны». О причинах случившегося же детально рассказал «КП-Краснодар».

«В районе города Геленджик идет тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара - нарушение правил пожарной безопасности в лесах», - сообщили в ведомстве.

Виновником стал один из местных жителей, работавший с проводкой у себя во дворе. Он оголил провода, чем спровоцировал возгорание сухостоя. Затем пламя очень быстро распространилось, охватывая всё больше территорий.

Ранее KP.RU сообщил, как туристы и местные жители помогают пожарным бороться с пламенем, охватившим горные склоны в Геленджике.