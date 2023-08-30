Шойгу поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области. Там глава российского оборонного ведомства поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в рамках СВО.

По информации Минобороны РФ, Шойгу посетил одно из предприятий концерна «Алмаз-Антей», а затем провел совещание с участием руководства завода и профильных органов военного управления.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения специальной военной операции», - сказано в сообщении министерства.

Шойгу потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия, отметили в Минобороны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия обеспечивает себя всеми видами вооружения. Причем в таком количестве, которое превышает текущие потребности. По его данным, конвейеры военно-промышленного комплекса РФ работают в три смены. Они будут производить столько оружия, сколько нужно «для эффективной защиты нашего Отечества», подчеркнул политик.