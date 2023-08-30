В России приступили к созданию единых учебников по истории для 5-9 классов Фото: REUTERS

В России уже приступили к созданию единых школьных учебников по истории для учащихся 5-9 классов. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на пленарном заседании Московского урбанистического форума.

Мединский рассказал, что за четыре месяца были подготовлены четыре тома доработанного объединенного учебника по истории для учащихся 10 и 11 классов.

"Работа эта продолжается. Сейчас идет работа над соответствующими томами с 5-го по 9-й классы", - сказал помощник президента России.

Мединский также не исключил появление коротких образовательных видео по истории, длительность которых будет составлять 10-15 минут. Он обсудит этот вопрос с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Ранее KP.RU рассказал, что на обложке нового учебника по истории для старших классов появилось изображение Крымского моста по личной инициативе президента России Владимира Путина.