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НовостиПолитика30 августа 2023 12:44

Балицкий: войска России берут в плен до девяти военных ВСУ за атаку на Запорожье

По его данным, украинские военные постоянно сдаются в плен
Екатерина КОСОБОКОВА
Балицкий: войска России берут в плен до девяти военных ВСУ за атаку на Запорожье

Балицкий: войска России берут в плен до девяти военных ВСУ за атаку на Запорожье

Фото: REUTERS

Российские военные за одну атаку на Запорожском направлении берут в плен от двух до девяти солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«За атаку мы сейчас берем в плен от двух до девяти человек», - сообщил врио главы региона в эфире Первого канала.

Он добавил, что военные ВСУ постоянно сдаются в плен, приходя группами.

Балицкий рассказал, что противник в настоящее время отправляет в бой большое количество неопытных людей, которые не имеют отношения к военному делу. Кроме того, все они имеют ранее использованную экипировку.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что бойцы ВСУ сдаются в плен из-за отчаяния на передовой. На Западе об этом не говорят, но речь идет о целых взводах и ротах, заявлял Макгрегор.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России на Запорожском направлении успешно отразили девять украинских атак в районе Вербового и Работино. За сутки было уничтожено до 85 боевиков, а также 15 единиц военной техники, среди которой было семь гаубиц производства стран НАТО.