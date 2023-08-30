Самарским медикам добавят 2 млрд рублей в бюджете

Серьезную поддержку получит сфера здравоохранения – дополнительно направлено еще более 4 миллиардов рублей. Фото: Андрей Савельев

В среду, 30 августа, прошло пленарное заседание осенней сессии Самарской губернской думы. В первую очередь обсуждался вопрос внесения изменений в областной бюджет с учетом дополнительных поступлений из федеральной казны и перераспределения ранее зарезервированных средств.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов областного парламента за совместную и слаженную работу, которая позволила выстоять и преодолеть давление из-за санкций.

— Несмотря на влияние санкций и постоянные попытки давления на нашу экономику, мы уже не в первый раз за год принимаем решения по бюджету, которые способствуют увеличению расходов на социально-значимые направления, поддержку людей по самым разным вопросам, — сказал глава региона.

Последние вызовы принесли не только сложности, но и открыли новые возможности для роста. Например, за последние годы было открыто 109 производств, создано свыше 50,6 тысяч рабочих мест. Предприятия наращивают портфель заказов, в том числе по государственным контрактам, обеспечивая полную загрузку мощностей. Это стало возможным благодаря мерам поддержки и преференциальным налоговым режимам.

Также благодаря ритмичной работе предприятий обеспечивается стабильный заработок у сотрудников, что в итоге сказывается на благополучии сотен тысяч семей Самарской области. Губернатор отметил, что останавливаться на достигнутом нельзя и нужно продолжить концентрацию усилий абсолютно по всем направлениям, особенно по поддержке жителей региона.

— Все обязательства перед жителями региона, как и все эти годы, выполняются и будут выполняться в полном объеме. Более того, как и планировалось, сегодня мы вновь усиливаем социальную направленность бюджетных расходов – главным образом за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета, а также средств из дополнительных источников региональной казны, — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Проект закона о внесении изменений в бюджет региона предполагает увеличение доходов казны за счет поступления налогов на доходы физических лиц более чем на 3,4 миллиарда рублей. Также предложено учесть поступления из федерального бюджета в общей сумме 2,084 миллиарда в 2023 году, и 669 миллионов – в бюджете на 2024 год.

Серьезную поддержку получит сфера здравоохранения – дополнительно направлено еще более 4 миллиардов рублей. Решили поддержать и самих медработников. Так, на фонд оплаты труда медиков дополнительно выделили 2 миллиарда рублей. Еще 48 миллионов рублей дополнительно направят на восстановление прав обманутых дольщиков. Дополнительное финансирование направят и на другие сферы. Губернатор Самарской добавил, что в фокусе внимания областного правительства находятся все направления социально-экономического развития региона.