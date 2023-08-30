Мятежники Нигера аннулировали все соглашения в области безопасности с Францией Фото: EAST NEWS

Представители правящего «Национального совета по защите отечества» (CNSP) в Нигере заявили об отмене всех соглашений в сфере безопасности с Францией.

Как передает телеканал Al-Arabiya, «военный совет в Нигере объявил об аннулировании всех соглашений с Францией в области безопасности и по военным вопросам».

Кроме того, Министерство иностранных дел Нигера попросило посла Франции покинуть страну в течение 48 часов.

Напомним, военные мятежники объявили о свержении президента Мохамеда Базума 27 июля 2023 года. После этого по всей стране был объявлен комендантский час.

Позже стало известно, что армия Нигера была приведена в состояние максимальной готовности после решения о высылке посла Франции. Мятежники расценили действия французского правительства как противоречие интересам Нигера.