Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье30 августа 2023 13:09

Названы инфекции, которыми ребенок может заразиться в школе

Педиатр Казаринова: непривитые дети легко могут заразиться корью в школе
Роман ПОЛОСИКОВ
Названы инфекции, которыми ребенок может заразиться в школе

Названы инфекции, которыми ребенок может заразиться в школе

Фото: EAST NEWS

Заболеваний, которыми ребенок может заразиться в школе, действительно много, а большая их часть — вирусные инфекции. Об этом рассказала врач-педиатр Злата Казаринова в беседе с «Газетой.Ru».

— Если с корью встречается человек не болевший ею и не привитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет, равняется ста процентам. Вариантов не заболеть просто нет! Единственный эффективный способ защиты — вакцинация, — подчеркнула Казаринова.

Также среди заболеваний, которые могут встретиться в школе — ротавирус, герпес-вирусы, энтеро-, адено-, риновирус, ветряная оспа и грипп.

Не стоит забывать и том, что самостоятельно лечить ребенка без посещения врачей, и в частности это касается успокоительных препаратов. Об этом напомнила Злата Казаринова, слова которой привел телеканал «360». Она отметила, что у подобных препаратов нет никакой доказанной эффективности и поэтому их безопасность тоже остается под вопросом.

Стоит понимать, что при подготовке своего ребенка к школе важно заботиться не только о его здоровье, но и о перестраивании его режима. Педиатр Виолетта Бурдакова посоветовала выстраивать режим дня ребенка с постепенного изменения расписания. Например, можно укладывать его спать на полчаса раньше обычного. Эти советы специалисты опубликовали «Известия».