Названы инфекции, которыми ребенок может заразиться в школе Фото: EAST NEWS

Заболеваний, которыми ребенок может заразиться в школе, действительно много, а большая их часть — вирусные инфекции. Об этом рассказала врач-педиатр Злата Казаринова в беседе с «Газетой.Ru».

— Если с корью встречается человек не болевший ею и не привитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет, равняется ста процентам. Вариантов не заболеть просто нет! Единственный эффективный способ защиты — вакцинация, — подчеркнула Казаринова.

Также среди заболеваний, которые могут встретиться в школе — ротавирус, герпес-вирусы, энтеро-, адено-, риновирус, ветряная оспа и грипп.

Не стоит забывать и том, что самостоятельно лечить ребенка без посещения врачей, и в частности это касается успокоительных препаратов. Об этом напомнила Злата Казаринова, слова которой привел телеканал «360». Она отметила, что у подобных препаратов нет никакой доказанной эффективности и поэтому их безопасность тоже остается под вопросом.

Стоит понимать, что при подготовке своего ребенка к школе важно заботиться не только о его здоровье, но и о перестраивании его режима. Педиатр Виолетта Бурдакова посоветовала выстраивать режим дня ребенка с постепенного изменения расписания. Например, можно укладывать его спать на полчаса раньше обычного. Эти советы специалисты опубликовали «Известия».