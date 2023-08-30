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НовостиВ мире30 августа 2023 13:10

Президент Габона после переворота призвал друзей по всему миру поднять шумиху

Он подтвердил, что находится в своей резиденции и не знает, где его жена и сын
Екатерина КОСОБОКОВА
Президент Габона после переворота призвал друзей по всему миру поднять шумиху

Президент Габона после переворота призвал друзей по всему миру поднять шумиху

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Габона Али Бонго Ондимба, который ранее был помещен под домашний арест, обратился к «друзьям по всему миру» с просьбой поднять шумиху после заявления мятежников о захвате власти в стране.

«Я, Али Бонго Ондимба, президент Габона и я хочу отправить послание всем друзьям, которые у нас есть по всему миру, чтобы попросить их поднять шумиху из-за людей, которые арестовали меня и мою семью», — заявил Ондимба в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

Президент Габона также сообщил, что находится в своей резиденции, но ему неизвестно, где сейчас его жена и сын.

Ранее высокопоставленные военнослужащие Габона объявили об отмене результатов президентских выборов и роспуске органов власти. Границы республики были закрыты «до дальнейшего уведомления».

Позже Agence France-Presse сообщило, что военные мятежники задержали сына президента страны Али Бонго Ондимбы, а сам глава государства находится под домашним арестом.