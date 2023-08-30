Косметолог Агафонова: восстанавливать кожу после лета нужно начинать в сентябре Фото: Иван ВИСЛОВ

Каждая женщина хочет выглядеть красивой. Но не все знают, какой уход требуется коже, особенно после жаркого лета. Дерматолог-косметолог Елена Агафонова посоветовала провести несколько восстанавливающих процедур, которые необходимо сделать в сентябре.

Прежде всего, надо знать, что в летний период кожа страдает от ультрафиолетового излучения, поэтому, первым делом, лицо надо очистить от появившихся дефектов.

Косметолог рекомендует разнообразные пилинги, которые помогут избавиться от морщинок, пигментных пятен и воспалений. Кроме того, не исключается возможность применения лазерного омоложения, в том случае, если вы не планируете отдых в теплых странах.

Не менее важно, в сентябре делать биоревитализацию, то есть восстанавливать водный баланс кожи. Эта процедура поможет убрать мелкие морщинки.

При этом не стоит забывать об увлажняющих кремах, питающих нашу кожу. А вот, чтобы кожа стала сияющей, необходимо пройти еще одну процедуру.

- Это антиоксидантная терапия, позволяющая изгнать свободные радикалы, которые выработались под влиянием ультрафиолета, - отметила дерматолог в беседе с RuNews24.ru.