МЧС Кубани возбудило уголовное дело из-за лесного пожара в Геленджике Фото: соцсети

Управление МЧС по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в связи с лесным пожаром в Геленджике, сообщает прокуратура региона.

«Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. По данному факту территориальным подразделением МЧС России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело», – сказано на сайте ведомства.

Как уточнили в прокуратуре Кубани, дело открыто по ч. 1 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).

Напомним, накануне глава городской администрации Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что лесной пожар распространился на площади в 118 гектаров. По его словам, в ликвидации возгорания были задействованы 80 единиц техники, а также 441 человек. Также привлекались подготовленные добровольцы, а из ростовского аэропорта Платов для тушения пожара вылетел самолет БЕ200. Огонь не затронул туристическую территорию.