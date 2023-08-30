Стало известно, на чем сейчас зарабатывают российские блогеры Фото: pexels.com

Доходы блогеров из России сейчас не только восстановились, но даже успели вырасти. Во втором квартале 2023 года блогеры заработали на 41 процент больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал маркетолог Антон Петухов в беседе с «Газетой.Ru».

— Одна из причин роста выручки в блогосфере — сокращение количества инструментов рекламы, доступных для брендов. После ухода некоторых зарубежных сервисов, блогеры остались одним из немногих способов дотянуться до аудитории, — подчеркнул эксперт.

Стоит отметить, что юных блогеров из новых регионов России решили поддержать и обеспечить новым оборудованием в рамках федеральной программы «Мастерская новых медиа». Более 20 юных медиакоманд и блогеров получат боксы, в которых будет новая техника, которая позволит улучшить качество съемки контента. Об этом рассказал телеканал «360».

В это же время стоит вспомнить и о продолжении нашумевшей истории с уголовным делом против блогера Лерчек и ее мужа, которых обвиняют в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. Пятый канал рассказал, что их дело передано в центральный аппарат.