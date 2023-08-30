Взрыв прогремел на нефтехимическом предприятии в Иране Фото: REUTERS

Взрыв прогремел на нефтехимическом предприятии Ghadir Petrochemical Co, расположенном в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан на юго-западе Ирана. Об этом в среду, 30 августа, сообщил префект города Ферейдун Бандари.

«В компании Ghadir Petrochemical Co произошел взрыв. К счастью, жертв нет», — приводит агентство Jamaran слова префекта.

Бандари отметил, что сейчас ведутся работы по тушению пожара. Как он сообщил, взрыв не был мощным.

Агентство отмечается, что жители Бендер-Махшехр утром увидели в небе черный дым.

Напомним, 14 августа этого года взрыв прогремел на заправке в Махачкале. Как сообщалось, сначала пожар возник в автосервисе из-за газового оборудования, после чего огонь распространился на близлежащую заправку, где взорвались две цистерны из восьми. Число погибших выросло до 30 человек.