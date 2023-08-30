Москвичи выбрали любимые места для отдыха в столице летом Фото: Алиса ТИТКО

В проекте «Активный гражданин» москвичи выбрали лучшие места в городе для летнего отдыха. Был составлен список по номинациям. Так, наиболее интересным для посещения с детьми стал Государственный Дарвиновский музей, рассказали на официальном сайте сэра Москвы.

Выбрать можно было из более 100 вариантов. С детьми москвичи любят посещать Государственный Дарвиновский музей. Самым красивым отреставрированным зданием признали чайный дом Перлова. Музей-заповедник «Царицыно» больше всего людей выбрали любимым музеем города.

Больше всего людей проголосовали за игровую детскую площадку «Космос» на ВДНХ. Там же располагается лучший веревочный парк — Sky Town. Так же там (на ВДНХ) и лучше всего кататься на велосипедах.

Самым красивым фонтаном признали «Дружбу народов». «Лужники» отметили любители экстремальных приключений. А расположенный на территории олимпийского комплекса открытый бассейн назвали лучшим местом отдыха у воды в жару.

Для летних прогулок москвичи предпочитали Крымскую набережную и парящий мост в парке «Зарядье». Самые живописные виды открываются с Воробьевых гор, подытожили москвичи.

Ранее KP.RU писал про новые места отдыха в Москве.