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НовостиЭкономика30 августа 2023 13:38

Правительство РФ планирует принять новые меры для стабилизации цен на топливо

Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить серый экспорт, сообщил зампред правительства Новак
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство РФ планирует принять новые меры для стабилизации цен на топливо

Правительство РФ планирует принять новые меры для стабилизации цен на топливо

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России примет новые меры для стабилизации цен на рынке топлива, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Идет работа с компаниями по обеспечению биржи необходимыми объемами, чтобы не было дефицита на бирже, и был баланс спроса и предложения. Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить серый экспорт», – сказал он журналистам.

По словам зампреда правительства, планируется также увеличить нормативы минимального уровня поставок топлива на биржу и оптимизировать график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Таким образом, объяснил Новак, рынок будет обеспечен предложением.

Напомним, 24 августа президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин призвал премьер-министра Михаила Мишустина ввести ограничение стоимости топлива, зарегистрировав цену на дизель ниже 60 рублей.

В июле Министерство энергетики России назвало повышение цен временным. Помимо этого, в ведомстве рассказали, что уже начали предпринимать шаги для снижения волатильности.