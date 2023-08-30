Правительство РФ планирует принять новые меры для стабилизации цен на топливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России примет новые меры для стабилизации цен на рынке топлива, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Идет работа с компаниями по обеспечению биржи необходимыми объемами, чтобы не было дефицита на бирже, и был баланс спроса и предложения. Будет принят список спецэкспортеров, чтобы ограничить серый экспорт», – сказал он журналистам.

По словам зампреда правительства, планируется также увеличить нормативы минимального уровня поставок топлива на биржу и оптимизировать график ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах. Таким образом, объяснил Новак, рынок будет обеспечен предложением.

Напомним, 24 августа президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин призвал премьер-министра Михаила Мишустина ввести ограничение стоимости топлива, зарегистрировав цену на дизель ниже 60 рублей.

В июле Министерство энергетики России назвало повышение цен временным. Помимо этого, в ведомстве рассказали, что уже начали предпринимать шаги для снижения волатильности.