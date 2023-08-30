Власти Украины намерены заключить контракт на производство аналога «Ланцета» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти собираются в течение месяца заключить первый контракт для производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые, как сообщают в Киеве, будут аналогом российских беспилотников «Ланцет». Такое заявление в среду, 30 августа, сделал глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь.

«Разработка сейчас проходит испытания, есть технологические нюансы для доработки, но я думаю, что в течение ближайшего месяца мы уже заключим контракт с производителем на серийное изготовление таких дронов», - сказал глава Государственной службы специальной связи Украины.

Напомним, ранее бывший офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу заявил, что массовое применение Вооруженных сил (ВС) России беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по украинским войскам, отметив, что за месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 10 тысяч дронов.