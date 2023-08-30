В России собрали более 105 миллионов тонн зерна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валовый сбор зерна в России превысил 105 миллионов тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства страны.

«В целом по стране уборка зерна перешла экватор. Намолочено свыше 105 миллионов тонн», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В министерстве отметили, что на сегодняшний день засеяно 1,7 миллиона гектаров, в планах засеять 20 миллионов. Объем закупки удобрений сейчас превышает прошлогодний уровень, добавили в Минсельхозе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на полях форума «Россия - Африка» анонсировал бесплатные поставки российского зерна в африканские страны в течение трех-четырех месяцев. По словам главы государства, в число стран, которые безвозмездно получат зерно, входят Зимбабве, Буркина-Фасо, Сомали и Эритрея. Как уточнил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, в страны Африки будет поставлено до 50 тысяч тонн зерна.