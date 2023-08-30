ВОЗ рассказала о возможности легализации иглоукалывания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Альтернативные методы медицины часто применяются в различных регионах мира, а особенно там, где она играет важную роль в культуре и экономике. Об этом «Газете.Ru» рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

На прошедшем в августе саммите ВОЗ обсуждался вопрос об эффективности иглоукалывания и внедрения этой практики в мировое здравоохранение. Эта методика набирает все большую популярность в различных частях мира.

Саммит, посвященный народной медицине ВОЗ впервые прошел в августе 2023 года в индийском городе Гандинагаре. Представители здравоохранения обсуждали такие направления традиционной медицины, как аюрведа, сиддха, йога, а также гомеопатия, натуропатия, унани. Об этом рассказал телеканал «360».

Рефлексотерапевт Европейского медицинского центра Мария Кареева рассказала, что иглоукалывание может помочь снизить мышечный тонус людям с болезнью Паркинсона. Эти слова специалиста привели на портале RT.