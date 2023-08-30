Отец отказался отвечать на вопрос о наказании фигуристки Алины Горбачёвой за побег Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Отец 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, Дмитрий Горбачёв, рассказал, как сложится судьба девушки после её побега, во время которого спортсменку искали по всей Москве с привлечением кинологов и водолазов. Но говорить о наказании для девочки отец отказался, о чём заявил в беседе с KP.RU.

«У дочери была травма примерно в июле. Такая травма незначительная. Но она влияет на тренировки, два месяца они были в щадящем режиме. До начала сезона немного времени осталось. У дочери, скажем так, не всё получается. Поэтому все на нервах. Ссоры как таковой с тренером не было. Просто это нервы были», - объяснил поведение дочери Горбачёв.

На вопрос о каких-либо воспитательных мерах для Алины её отец ответил, что это дело внутрисемейное и выносить его на публику он не станет. Однако отец спортсменки упомянул, что сейчас решается вопрос о том, с кем будет жить фигуристка, и заверил, что девочка очень хочет продолжить спортивную карьеру.

Ранее KP.RU сообщил, что пропавшую в Москве фигуристку Горбачёву нашли в кинотеатре живой и здоровой.