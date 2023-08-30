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НовостиОбщество30 августа 2023 14:11

Губернатор Псковской области назвал сроки возобновления работы аэропорта

Ведерников: аэропорт Пскова возобновится работу 31 августа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Губернатор Псковской области назвал сроки возобновления работы аэропорта

Губернатор Псковской области назвал сроки возобновления работы аэропорта

Фото: Иван ВИСЛОВ

Аэропорт в Пскове вернется к работе после ночной атаки украинских беспилотников в четверг, 31 августа. Об этом в среду, 30 августа, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Подведены итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Если коротко: всё в порядке! С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Напомним, в ночь на среду, 30 августа, губернатор Псковской области заявил, что российские войска отражают атаку украинских беспилотников в аэропорту Пскова. По данным главы Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в атаке на аэропорт приняли участие 20 дронов.