Боррель: ЕС намерен ежегодно выделять Украине 5 млрд евро до 2027 года

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине, который будет действовать с 2024 по 2027 год. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформального заседания министров обороны стран сообщества в Толедо.

Военная помощь киевскому режиму, по словам Борреля, будет оказана в рамках Европейского фонда мира.

"Это должен быть ключевой элемент нашей поддержки Украины. В рамках фонда мы будем предоставлять 5 миллиардов евро каждый год", - заявил глава дипломатии ЕС.

Напомним, Боррель ратовал за предоставление Украине дополнительных миллиардов для военной помощи еще в июле. Он также предлагал серьезно расширить программу военной подготовки для солдат ВСУ.

Помимо ЕС, спонсируют киевский режим США. Так, накануне Вашингтон передал Киеву 250 миллионов долларов. При этом в США начинают всё чаще сомневаться в возможностях украинской армии.