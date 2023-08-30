В Белом доме заявили, что не поощряют Киев наносить удары по территории России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон не поощряет Киев наносить удары по российской территории России. Такое заявление сделал официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя попытки атак беспилотниками Кремль.

«С начала этого конфликта США точно не поощряют Украину наносить удары за пределами своих границ. Мы говорили об этом ясно. Но я бы не хотела спекулировать о достоверности этих сообщений», - заявил представитель Белого дома.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби после теракта в Таганроге заявил, что Белый дом не поощряет атаки украинских войск по территориям Российской Федерации и никак им не способствует. По его словам, на Украине нет американских военных, которые принимают участие в боевых действиях или оказывают поддержку операциям.