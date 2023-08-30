В Усть-Лабинске мужчина облил девушку кислотой из-за ревности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Усть-Лабинске Краснодарского края мужчина из-за ревности вылил кислоту на бывшую девушку.

Как передает «КП – Кубань», днем 30 августа в приемный покой доставили 21-летнюю местную жительницу, у которой диагностировали 30% химических ожогов тела. Уточняется, что мужчина облил ее серной кислотой, при этом у девушки сильно поражена роговица глаз.

В настоящее время подозреваемый задержан – им оказался приезжий из Иркутской области. Ранее он уже был неоднократно судим.

В марте в Сызрани муж плеснул своей жене в лицо серную кислоту по пути в ЗАГС, где супруги собирались подписать документы о расторжении брака. Когда супруги ехали в ЗАГС, мужчина остановил машину и попросил жену выйти из автомобиля. Затем он попросил ее надеть солнцезащитные очки, отошел на несколько метров и выплеснул из бумажного стаканчика серную кислоту на женщину.