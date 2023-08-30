Детёныш большой панды впервые родился на территории России, фото: скриншот из видео

В Московском зоопарке, у знаменитой пары больших панд Жуи и Диндин, родился детёныш. Это историческое событие, так как малыш стал первым представителем своего вида, появившимся на свет в России, о чём рассказал в своих социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это уникальное и очень редкое событие - результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег», — написал глава города.

Уточняется, что Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году, как символ 70-летия дипломатических отношений между Россией и Китаем. Их поселили в специальный вольерный комплекс, сотрудники обучались в Китае правильному обращению с пандами, подготовка была серьёзной. Только весной 2023 года панд познакомили друг с другом, в присутствии специалиста из КНР.

Не прошло и полугода, как панды принесли на свет потомство. Это стало знаковым событием как в дипломатических отношениях России и Китая, так и во всём природоохранном сообществе мира.

Ранее KP.RU сообщил, как проходила встреча Жуи и Диндин, с какими трудностями столкнулись и сами панды, и специалисты, контролировавшие процесс знакомства панд.