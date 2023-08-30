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НовостиВ мире30 августа 2023 14:41

Вооруженные военные из Латвии пересекли белорусскую границу

Границу нарушили двое латвийских военных
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вооруженные военные из Латвии пересекли белорусскую границу

Вооруженные военные из Латвии пересекли белорусскую границу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные военные из Латвии нарушили белорусскую границу. Об этом в среду, 30 августа, сообщил погранкомитет Белоруссии, уточнив, что инцидент произошел в пункте пропуска Григоровщина.

В заявлении говорится о том, что на два метра на белорусскую сторону зашли двое латвийских военных, после чего прошли вдоль границы, а потом вернулись обратно на свою территорию. Нарушение зарегистрировали камеры видеонаблюдения.

«О факте незаконного пересечения государственной границы Республики Беларусь в установленном порядке проинформирована сопредельная сторона», - сказано в сообщении в погранкомитета.

Напомним, ранее власти Литвы приняли решение о закрытии с 18 августа 2023 года двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. Позже республика совместно с другими странами Балтии и Польши заявила о намерении закрыть белорусскую границу.