Вооруженные военные из Латвии пересекли белорусскую границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные военные из Латвии нарушили белорусскую границу. Об этом в среду, 30 августа, сообщил погранкомитет Белоруссии, уточнив, что инцидент произошел в пункте пропуска Григоровщина.

В заявлении говорится о том, что на два метра на белорусскую сторону зашли двое латвийских военных, после чего прошли вдоль границы, а потом вернулись обратно на свою территорию. Нарушение зарегистрировали камеры видеонаблюдения.

«О факте незаконного пересечения государственной границы Республики Беларусь в установленном порядке проинформирована сопредельная сторона», - сказано в сообщении в погранкомитета.

Напомним, ранее власти Литвы приняли решение о закрытии с 18 августа 2023 года двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Беларусью. Позже республика совместно с другими странами Балтии и Польши заявила о намерении закрыть белорусскую границу.