Врач рассказала, с чем связано похудение после родов

После родов не стоит резко худеть, уверен эксперт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как похудеть после родов — один из главных вопросов, которым задаются новоиспеченные мамочки. С чем связано похудение рассказала «Газете.ru» врач-диетолог Ванесса Принц.

- Похудение связано с уменьшением воды и отеков, характерных для беременных женщин, — отметила врач.

Принц также назвала части тела, которые наиболее быстро теряют объемы — это руки, шея и лицо. По словам медика, торопиться с похудением, особенно при грудном вскармливании, не стоит - оптимальный темп потери веса составляет около 0,5-1 кг в неделю.

Ранее RT сообщило, что тем, кто желает похудеть, важно определиться со стратегией: уменьшить калорийность дневного рациона, увеличить физические нагрузки, наладить циклы сна и бодрствования, потреблять больше воды. При этом, оптимальное количество приемов пищи — три-четыре в течение дня.

По данным «ОТР», помогает похудеть восьмичасовой сон в хорошо проветриваемом помещении, так как именно режим сна отвечает за механизмы регенерации и помогает бороться с лишним жиром. При этом перед физическими нагрузками рекомендуется проконсультироваться со специалистом. При наличии некоторых заболеваний определенные виды тренировок будут противопоказаны.