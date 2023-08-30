Африканский союз потребовал гарантировать неприкосновенность президента Габона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Африканский союз потребовал от мятежников гарантировать неприкосновенность президенту страны Али Бонго Ондимбве.

«Мы призываем армию и службы безопасности Габона строго придерживаться своих обязательств и гарантировать физическую неприкосновенность президента», – говорится в распространенном коммюнике союза.

Глава Афрокомиссии Муса Факи Махамат заявил, что с «огромным беспокойством следит за ситуацией в Габоне и решительно осуждает попытку государственного переворота». Он назвал военный мятеж в Габоне вопиющим нарушением политических и юридических инструментов Африканского союза.

Напомним, военные в Габоне объявили, что в республике отменяются результаты выборов президента, а также распускаются институты власти. По их словам, военнослужащие намерены покончить с действующим в Габоне режимом. В столице республики Либревиле были слышны звуки выстрелов, границы республики закрыты.