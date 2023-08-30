В США предупредили Украину о возможности потерять весь состав ВСУ Фото: REUTERS

При текущих темпах Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже скоро потеряют весь личный состав, что ознаменует конец их наступления. Такое заявление сделал американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

«Мы наблюдаем ситуацию, когда становится очевидным, что у ВСУ недостаточного солдат, чтобы наступать. В такой ситуации им будет сложно и обороняться», — заявил американский радиоведущий.

Никсон обратил внимание на то, что Киев постепенно теряет поддержку союзников на Западе, так как западным странам все тяжелее убеждать своих граждан в необходимости помогать Украине.

Напомним, ранее Обозреватель Newsweek Марк Дэвис предрек украинским войскам неминуемый провал наступления, заявив, что противостоять российской армии не помогут даже поставки американских истребителей F-16.

Тем временем полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что атаками беспилотников на российскую территорию Киев пытается скрыть провалы в ходе наступления. По его словам, атаки дронов не преследуют практических задач.