Что случилось за день: главные события 30 августа Фото: Тимур ХАНОВ.

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения для нужд военных, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Производители должны обеспечить круглосуточную работу предприятий.

В Москве простились с известным советским и российским режиссёром Глебом Панфиловым. На церемонии прощания с народным артистом присутствовал его сын, Иван Панфилов, которому стало плохо во время отпевания.

Стало известно, что вызвало мощный пожар на склоне горы в Геленджике. Как заявили в Авиалесоохране, возгорание началось из-за человеческого фактора - один из местных жителей работал с проводкой, не соблюдая правила пожарной безопасности.

16-летняя фигуристка Алина Горбачёва вышла на связь с общественностью после своей пропажи. По словам девушки, она находится дома, с матерью и тренером. Спортсменка извинилась за то, что сбежала, и заверила россиян в том, что не собирается бросать спортивную карьеру.

Тем временем в Габоне набирает обороты военный переворот. Вооружённые силы страны объявили, что президент Али Бонго Ондимба помещён мятежниками под домашний арест, а его сын задержан.

В Москве же произошло историческое, уникальное событие - впервые на территории Российской Федерации появился на свет детёныш большой панды, родившийся у знаменитой пары Диндин и Жуи.

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