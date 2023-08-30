Рамзан Кадыров отреагировал на слухи о своей скорой гибели

Рамзан Кадыров и Владимир Путин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров в личном Telegram-канале прокомментировал слухи о своей якобы скорой гибели. По словам Кадырова, подобные заявления недоброжелателей только смешат его.

"Сегодня меня развеселили размышления обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях, которые пророчат мне скорую гибель", - написал он.

Кадыров отметил, что является пехотинцем президента России Владимира Путина и "не принадлежит сам себе".

"Я принадлежу религии, Родине и ее интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича (Путина), даже если итогом станет смерть", - продолжил глава Чечни.

По словам Кадырова, он дважды обязан жизнью российскому президенту. А к вбросам о своей гибели со стороны недоброжелателей он относится с "пренебрежительным снисхождением".

Ранее Кадыров сообщил, что российские войска сменили тактику ведения боевых действий в зоне спецоперации. Он также заявил, что сейчас мирные переговоры по украинскому вопросу не имеют смысла для России.