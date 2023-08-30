Николай Дроздов сообщил, что ему сделали операцию без наркоза

Николай Дроздов: операцию делали без наркоза, был риск летального исхода Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Известный телеведущий Николай Дроздов пока не возвращается на экраны. Знаменитость восстанавливается после перенесенной операции. О том, как изменилось его самочувствие, 86-летний ведущий рассказал накануне.

Он отмечает, что чувствует себя хорошо, но еще находится под контролем врачей: сдает кровь, измеряет давление. Врачи говорят, что если в анализах что-нибудь появится, его оставят в больнице еще на несколько дней.

Но пока прогнозы положительные, операция прошла успешно.

- Мне ее делали без наркоза: я все чувствовал, - говорит Николай Николаевич сайту mk.ru. Мне предложили сделать общий наркоз, но я не дал. В моем возрасте это опасно: может быть летальный исход.

Врачи сделали обезболивающие уколы, их потребовалось шесть штук, и, благодаря современным технологиям, за 15 минут провели все манипуляции.

Сейчас телеведущий старается соблюдать все рекомендации врачей, ест только диетическую еду, пьет детскую воду.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов попал в больницу из-за повышенного содержания холестерина и ПСА. Этот простатический специфический антиген вырабатывается клетками простаты. Он дает о себе знать при воспалениях и новообразованиях.