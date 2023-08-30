МЧС сообщило о локализации лесного пожара в Геленджике

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован Фото: REUTERS

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций России.

«Пожар в Геленджике локализован», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, накануне глава городской администрации Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что лесной пожар распространился на площади в 118 гектаров. По его словам, в ликвидации возгорания были задействованы 80 единиц техники, а также 441 человек. Также привлекались подготовленные добровольцы, а из ростовского аэропорта Платов для тушения пожара вылетел самолет БЕ200. Огонь не затронул туристическую территорию.

Тем временем Управление МЧС по Краснодарскому краю возбудило в отношении местного жителя уголовное дело в связи с лесным пожаром в Геленджике. Как уточнили в прокуратуре Кубани, дело открыто по ч. 1 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»).