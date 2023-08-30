Тимати и Пинский приобрели 60 ресторанов Domino's Pizza, работавшие по франшизе

Тимати и Пинский будут торговать пиццей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, а также ресторатор Антон Пинский стали владельцами порядка 60 ресторанов сети пиццерий Domino's Pizza, работавших в России по франшизе.

Пинский заявил журналистам, что они с Тимати не покупали бренд и бизнес иностранных владельцев Domino's Pizza, а лишь выкупили около 60 пиццерий у их франчайзи на фоне слухов о планах покинуть российский рынок.

"Сейчас будет какой-то переходный период, в течение месяца, за который мы сохраним и оставим то лучшее, что было, но большую часть переделаем - с нашими рецептами, под нашим контролем качества и так далее", - сказал ресторатор.

"Наша задача - остаться в том же ценовом бюджете, к которому привык клиент Domino's Pizza, но в рамках этого бюджета сделать лучше, вкуснее и интереснее", - добавил Тимати, отметив, что задача будет исполнена до конца сентября.

Сеть Тимати и Пинского будет развиваться под брендом Doмиno Pizza.

Напомним, помимо сети пиццерий во владении у Тимати есть и кофейни. Речь идет о популярной сети Старбакс, которая теперь именуется Stars Coffee.