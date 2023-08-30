Аналитик заявил о полноценном промышленном кризисе в еврозоне

Аналитик считает, что промышленный кризис в Европе уже наступил Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Еврозона страдает от промышленного кризиса, об этом свидетельствуют явные признаки, такие, как снижение объемов производства и перенос мощностей в другие страны. Об этом сообщил РИАМО аналитик Владимир Чернов.

- Есть факторы, которые являются признаками полноценного промышленного кризиса. Это сокращение объемов выпуска продукции, а также перенос производства в США, где власти стимулирует этот процесс привлекательными налоговыми условиями, - считает Чернов.

По данным RT, положение дел в экономике Германии ухудшилось максимально за последние три года, так считают сами представители немецкого бизнеса. При этом компании настроены все более пессимистично в отношении дальнейших перспектив. Снижение поставок российских энергоресурсов привело к резкому удорожанию сырья, а повышение процентных ставок в Европе сделало кредиты менее доступными.

Ранее телеканал «Царьград» со ссылкой на британскую газету The Gardian сообщил, что в 13 миллионах английских домов прошлой зимой не включали отопление в холода. Причина — нет денег на оплату "коммуналки". Опрос показал, что члены более половины домохозяйств носили дома дополнительные слои одежды, в то время как четверо из десяти заявили, что сократили частоту использования духовки. Треть сократила количество ванн или продолжительность душа, который они принимали.

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