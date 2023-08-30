Аналитик Чернов: газа в Европе хватит на половину отопительного сезона

Не исключено, что в разгар отопсезона в Европе начнутся перебои с поставками газа Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Европа активно готовится к зиме, стараясь закачать как можно больше газа в хранилища, сообщил РИАМО аналитик Владимир Чернов.

- В настоящее время подземные хранилища газа в Европе заполнены до рекордных значений. Можно говорить о том, что первая половина отопительного сезона для стран ЕС пройдет без проблем, — считает Чернов.

Он уточнил, что не исключаются возможные перебои с поставками топлива в Европу предстоящей зимой.

Телеканал «Царьград» сообщил, что европарламент принял резолюцию с призывом запретить импорт отечественных энергоресурсов, позже был введен потолок цен на газ, однако, сжиженный природный газ (СПГ) из России эти рестрикции не затронули. В итоге в июне этого года РФ стала первой по поставкам СПГ в Испанию.

По данным RT, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что посягательства на маршрут импорта газа из России Будапешт будет рассматривать как повод для войны. При этом Орбан не стал уточнять, кому было адресовано это предупреждение, но отметил, что оно было услышано.

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