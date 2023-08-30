Профессор Шафалинов: ребенок впал в кому от ротавируса из-за индивидуальной реакции Фото: Олег УКЛАДОВ

Доктору медицинских наук, профессор, действительный член Академии военных наук России Владислав Шафалинов оценил опасность ротавируса, из-за которого ребенок впал в кому в Турции.

Эксперт отметил, что речь идет о частной реакции организма, но говорить об инфекции нельзя. Так что паниковать нет смысла.

- У каждого иммунитет разный, у кого-то нормальная температура 39-40 градусов, у кого-то 37. Судороги могут быть вызваны повышенной температурой, как и потеря сознания, - говорит эксперт Царьграду.

Он допустил, что причиной такой тяжелой реакции могла быть другая инфекция, которая таилась в организме.

Чтобы снизить риски заболевания, нужно тщательно следить за гигиеной: мыть руки и потребляемые продукты.

- Не пить воду из непроверенных источников. Можно нахлебаться морской воды - инфекция попадает в организм и таким путем, - отметил он.

Ранее, гастроэнтеролог Ольга Глушко, объяснила «Газете.Ru», как отличить пищевое отравление от ротавирусной инфекции.

Врач отметила, что классические симптомы отравления – тошнота, рвота, диарея. Они обычно возникают одновременно у всех, кто употреблял некачественный продукты. Первые признаки отравления могут проявиться через 2–4 часа после еды.