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НовостиЗвезды30 августа 2023 16:14

Бывшая жена Гуфа сбила россиянина на острове Бали

Блогер Айза за рулем машины сбила россиянина на байке на острове Бали
Дарья ЧИПУРНАЯ
Блогер Айза-Лилуна Ай.

Блогер Айза-Лилуна Ай.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Блогер и телеведущая Айза-Лилуна Ай сбила человека на острове Бали. Об этом бывшая жена рэпера Гуфа рассказала на личной странице в соцсетях.

По словам Айзы, она ехала за рулем машины к своим детям в школу, когда по дороге наехала на человека на мотоцикле.

"Я слышу жесткий хруст и понимаю: "Все, я наехала на человека"... И тут я слышу русскую речь с матом", - рассказала Айза.

В результате ДТП пострадал только байк - у него сломалось крыло. У водителя, которым оказался гражданин России, повреждений нет. Всё закончилось небольшой денежной компенсацией и внезапной дружбой между сбитым байкером и Айзой.

"Мы с ним уже переписываемся, болтаем. Но было страшно, я сильно напугалась", - заключила Айза-Лилуна Ай.

Отметим, что Айза проживает на Бали уже давно. Там она живет вместе со своими сыновьями - Сэмом (отец - рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов) и Элвисом (отец - Дмитрий Анохин).