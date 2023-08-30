Угрожавший взорвать гранату мужчина найден мертвым в СИЗО в Башкирии

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина, покинувший место несения военной службы и угрожавший взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе, найден мертвым в СИЗО.

Об этом сообщает "КП-Уфа" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Напомним, как рассказывал KP.RU, сбежавшим с места службы военнослужащим оказался 39-летний Ильдар Б. Он служил по контракту в зоне проведения специальной военной операции, но в декабре 2022 года самовольно оставил часть.

2 августа Ильдара везли в Базилевку на психиатрическую экспертизу после заведенного уголовного дела. По дороге он выхватил гранату и угрожал взорвать автозаправку на трассе в Уфе. Его требованиями были закрытие уголовное дела и встреча с главой Башкирии Радием Хабировым. После разговора с Хабировым мужчина принял решение сдаться. Его поместили в камеру следственного изолятора.