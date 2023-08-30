Власти Великобритании запретили ножи в стиле фильмов про зомби и мачете Фото: Александр ГЛУЗ

Власти Великобритании приняли решение запретить в стране ношение опасного холодного оружия, такого как ножи, кустарно изготовленные по мотивам фильмов про зомби, и мачете. Причиной называют рост преступности и насилия с применением этого самого холодного оружия, сообщили в пресс-службе британского МВД.

«Правительство ввело новый запрет на ножи в стиле (фильмов о) зомби и мачете, которые не имеют никакого практического применения», - говорится в заявлении ведомства.

В случае, если гражданин Великобритании будет пойман за ввоз, хранение, производство, продажу или ношение такого оружия, он может отправиться за решётку на два года. Также правоохранительным органам дали право изымать и уничтожать опасное холодное оружие, но только если полиция будет предполагать возможность совершения преступления с его помощью.

«Зомби-ножами» в Британии называют любые ножи длиннее восьми дюймов, с гладкой кромкой и одновременно зазубренной кромкой, шипами и несколькими отверстиями в лезвии.

Ранее KP.RU сообщил, что ещё в 2022 году в Британии вышел другой необычный запрет - британским военным теперь строго запрещено контактировать с девушками лёгкого поведения за пределами своей страны.