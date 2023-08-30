Росстат: зарплаты в России выросли на 10,5% в июне 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

По состоянию на июнь 2023 года зарплаты россиян, в реальном выражении и усреднённом параметре, выросли на 10,5%, тогда как за все первые полгода рост составил только 6,8%. Соответствующие данные приводит в своём исследовании Росстат.

Согласно собранной статистике, средняя зарплата сотрудника предприятия в России в июне 2023 года составила 76 604 рубля (+14,1% в годовом выражении). Номинальные же зарплаты, заявляют аналитики, выросли на 12,7%, если сравнивать их с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее KP.RU сообщил, что профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов детально предсказывал экономическую ситуацию на весь 2023 год, и в частности - затрагивал тему зарплат россиян. В начале года Сафонов заявлял, что зарплаты у россиян, вероятно, заметно вырастут.