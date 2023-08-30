Педиатр рассказала, сколько должен весить рюкзак первоклассника

Родителям школьников не следует сравнивать своих детей с другими Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ношение тяжелого рюкзака может негативно сказаться на здоровье школьника, так как большой вес влияет на позвоночник. Об этом сообщила «Известиям» врач-педиатр Татьяна Кашкина.

- Вес школьного ранца вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 10% от веса ребенка. Рекомендуемый вес рюкзака для учеников первого и второго классов — 1,5 килограмма, - отметила специалист.

По словам медика, чтобы снизить нагрузку на позвоночник, важно правильно выбрать рюкзак - он не должен превышать ширину плеч ребенка и быть выше него. Кроме того, лямки рюкзака не должны быть очень узкими, натирать или давить на плечи.

Ранее телеканал «360» сообщил, что первоклассники переживают большой стресс из-за кардинальной смены образа жизни. Поэтому, родителям школьников не следует сравнивать своих детей с другими. Также родителям следует лично познакомиться с классным руководителем для понимания стиля его работы.