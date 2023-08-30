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НовостиДетский комитет. Советы нашим родителям30 августа 2023 17:12

Педиатр рассказала, сколько должен весить рюкзак первоклассника

Педиатр Кашкина: рюкзак первоклассника должен весить не более 1,5 килограмма
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Родителям школьников не следует сравнивать своих детей с другими

Родителям школьников не следует сравнивать своих детей с другими

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ношение тяжелого рюкзака может негативно сказаться на здоровье школьника, так как большой вес влияет на позвоночник. Об этом сообщила «Известиям» врач-педиатр Татьяна Кашкина.

- Вес школьного ранца вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 10% от веса ребенка. Рекомендуемый вес рюкзака для учеников первого и второго классов — 1,5 килограмма, - отметила специалист.

По словам медика, чтобы снизить нагрузку на позвоночник, важно правильно выбрать рюкзак - он не должен превышать ширину плеч ребенка и быть выше него. Кроме того, лямки рюкзака не должны быть очень узкими, натирать или давить на плечи.

Ранее телеканал «360» сообщил, что первоклассники переживают большой стресс из-за кардинальной смены образа жизни. Поэтому, родителям школьников не следует сравнивать своих детей с другими. Также родителям следует лично познакомиться с классным руководителем для понимания стиля его работы.