Андрей Чибис: «Наша общая задача – чтобы российская Арктика оставалась сильнее всех»

Фото: gov-murman.ru

В мурманском полуфинале «Большой перемены» приняли участие свыше 800 школьников 8-10 классов и студентов учреждений среднего профессионального образования из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа, а также Санкт-Петербурга.

Андрей Чибис отметил позитивную энергию зала, где собрались участники конкурса, атмосферу добра и взаимопонимания.

«Мурманск – самый большой город в мире за Полярным кругом. Только наша страна в этих широтах, в суровом климате строила такие города. Конечно, я очень рад принимать вас в нашем уникальном городе – Мурманске. Наша общая задача – чтобы российская Арктика оставалась сильнее всех. В Мурманской области сегодня возводятся уникальные суперсовременные заводы, внедряются новые технологии, создаются рабочие места, - и все мы прямо сейчас создаем будущее Мурманской области, Арктики и всей страны. Мы гордимся тем, что нам здесь и сейчас выпала честь менять жизнь к лучшему, делать так, чтобы на Севере было действительно интересно», - сказал губернатор.

Очные полуфиналы «Большой перемены» проходят в этом году под единой темой «Горжусь Россией». В ходе состязаний команды выполняли различные задания и предлагали оптимальные решения прикладных задач в различных сферах общественной жизни.

По результатам всех полуфиналов определятся 1500 финалистов среди школьников старших классов и 600 – среди студентов учреждений среднего профессионального образования. Финал конкурса для старшеклассников состоится в октябре, а для студентов колледжей – в ноябре.