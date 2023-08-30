CTK: атаковавшие чешские банки хакеры требовали остановить поддержку Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешские СМИ заявили о том, что пророссийская хакерская группировка NoName057 атаковала сайты и сервисы пяти крупнейших банков страны, потребовав от них прекращения финансовой поддержки Украины. Об этом сообщило, в частности, агентство CTK.

«Komer ni Banka, SOB, Air Bank, Fio Banka и eska spo itelna столкнулись в среду с техническими проблемами после так называемой DDoS-атаки, которая повлияла на доступность некоторых служб. Был также атакован сайт Пражской фондовой биржи. Злоумышленники из хакерской группировки NoName057 потребовали, чтобы учреждения прекратили поддержку Украины», - говорится в публикации.

Опрошенные чешскими журналистами эксперты, такие, как специалист по кибербезопасности Марек Неедла и пресс-секретарь НУКИБ Эва Райлихова, заявили об относительной безопасности всех банковских систем. По их словам, хакерская атака повлияла только на их доступность для клиентов, в то время как личные данные и счета хакерам недоступны, и беспокоиться, якобы, не о чем.

Ранее KP.RU сообщил, что хакеры остановили движение поездов в Польше, а затем включили по громкой связи речь Владимира Путина и гимн РФ.

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