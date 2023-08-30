В Белом доме считают, что Украина постепенно достигает прогресса в наступлении

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби Фото: REUTERS

Представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно достигают прогресса в своем наступлении.

"Конфликт продолжается, украинцы все еще осуществляют постепенный прогресс в своем контрнаступлении", - считает Кирби. Координатор Белого дома добавил, что на многих участках боевых действий "идут кровопролитные бои".

Кирби также сказал, что Вашингтон продолжит оказывать помощь киевскому режиму по части систем безопасности, как это было сделано накануне - США передали Украине очередные 250 миллионов долларов.

Отметим, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что украинское наступление провалилось. Глава государства также сообщил, что киевскому режиму не помогают ни натовские ресурсы, ни иностранные наемники.

О провале украинского наступления свидетельствуют сами иностранные солдаты, сбежавшие из ВСУ. Они жалуются на ложь и коррупцию в подразделениях украинской армии.

Кроме того, известные американские эксперты стали массово сомневаться в дееспособности Зеленского вести наступление, все чаще убеждаясь в беспомощности ВСУ.

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