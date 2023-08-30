Рослесхоз добавил в «Госуслуги» сервис оповещения граждан о лесных пожарах Фото: "КП" Архив

Рослесхоз создал сервис, необходимый для оперативного информирования россиян о лесных пожарах, а также для донесения до граждан правил поведения в лесах, обозначений разных категорий пожароопасности и другой полезной информации. Сервис был добавлен на портал "Госуслуги", о чём рассказали в пресс-службе ведомства.

«Заработал новый сервис информирования граждан России о пожароопасной обстановке в лесах. Россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов в регионах через портал госуслуг», - говорится в публикации.

Прежде подобную информацию граждане получали только через официальные сайты ведомств, соцсети или СМИ. Сервис Рослесхоза же призван заметно повысить оперативность, что поможет вовремя предупредить людей о надвигающейся опасности и проинформировать их о последовательности действий. Уже сейчас первые уведомления начали получать жители 45 регионов России.

Ранее KP.RU сообщил, что мощный лесной пожар, разгоревшийся в пригороде Геленджика, успешно локализован.