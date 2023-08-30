Лидер республиканцев в сенате США "завис" во время простого вопроса от журналиста

81-летний лидер в Сената Митч Макконнелл испытывает трудности со здоровьем Фото: REUTERS

81-летний лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл во второй раз за последний месяц замер на полминуты во время общения с журналистами.

Макконнеллу задали вопрос про выборы в Сенат США в 2026 году. Лидер республиканцев внимательно выслушал журналиста, и уже начал было отвечать на четко поставленный вопрос, как вдруг замер.

Молчание Макконнелла продлилось ровно 35 секунд. За это время к нему подошла помощница, громко повторила ему вопрос, однако он даже не шелохнулся. После политик пришел в себя и предпочел продолжить общение с прессой уже на другую тему.

Отметим, что подобный инцидент с возрастным американским политиком приключился в июле этого года. Тогда Макконнелл "завис" на 20 секунд, а его помощники объяснили странное поведение республиканца "легким головокружением".

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