На Запорожье 80 детей могли попасть под удар ВСУ по Дому творчества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 80 детей едва не погибли при атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по Дому детского творчества в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщила директор учреждения Лариса Стельмащук, слова которой приводит РИА Новости.

По словам Стельмащук, дети возвращались после лагерной смены из Крыма и должны были оказаться на площадке возле Дома творчества.

"Буквально считанные, даже не часы (оставались)... Там, насколько я знаю, четыре автобуса должны были прибыть. Порядка, наверное, 60-80 детей", - рассказала директор Центра детско-юношеского творчества.

Удар беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришелся как раз на площадку, куда должны были подъехать автобусы с детьми. Стельмащук подтвердила, что если бы автобусы прибыли чуть раньше, то дети могли бы попасть под киевскую атаку БПЛА. При этом, по словам директора, рядом с учреждением не расположены какие-либо военные объекты.

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