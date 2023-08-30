Путин и Лукашенко по телефону обсудили острые вопросы региональной обстановки

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора в среду, 30 августа, обсудили вопросы касательно региональной и международной обстановки. Об этом информирует пресс-служба президента Белоруссии.

В сообщении пресс-службы Лукашенко сказано, что белорусский президент и Владимир Путин обменялись мнениями по актуальным темам двусторонней повестки, включая "острые вопросы" региональной и международной обстановки.

Кроме того, Лукашенко 30 августа переговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и с первым главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Все телефонные разговоры состоялись по случаю дня рождения Александра Лукашенко. Белорусскому лидеру 30 августа исполнилось 69 лет.

Ранее KP.RU писал о том, что Лукашенко подарил Путину на день рождения в октябре 2022 года трактор.